Три обединения и една фирма са получили 99,6% от парите за мантинели

Три обединения и една фирма са получили 99,6% от средствата, които държавата е дала за обществени поръчки за мантинели. Това заяви министърът на иновациите Иван Василев в предаването на Би Ти Ви „120 минути". Данните са установени чрез разработената от министерството система „Сигма", която анализира обществени поръчки и търси свързаности между политически лица и икономически субекти.

„Това, което представихме в петък, е само първата от серия пресконференции и брифинги, които предстоят, за да разкажем на българското общество къде и как са отивали парите на всички нас като данъкоплатци през последните години", заяви министърът.

По думите му прогнозната стойност на голямата поръчка за мантинели е била 253 848 403 лева. Три обединения и една компания са спечелили поръчките с оферти, чиято стойност съвпада с прогнозната цена, определена от АПИ.

Впоследствие договорите са били индексирани с още 161 млн. лева, твърди министърът. По една от позициите увеличението е било със 143%. „Така общата стойност за мантинели, която сме платили през последните години, набъбва над 400 милиона лева", каза Василев.

По думите на министъра анализът на „Сигма" е открил и редица свързаности между участниците в поръчките. Две от позициите са били спечелени от една фирма без конкуренция. Василев твърди още, че едно от обединенията и една от компаниите са свързани с баща и син, а дружествата са регистрирани на един и същи адрес.

Според представените от него данни съпруга на общински съветник от Перник има дялове в една от компаниите, участващи в спечелило поръчка обединение.

Министърът посочи и друга установена връзка – председателят на Управителния съвет на АПИ през април 2022 г. преди назначението си е бил финансов директор на една от фирмите, които участват в обединенията.

„Тези обединения – трите обединения и фирмата – получават 99,6% от всички поръчки и парите, които държавата дава за мантинели", заяви Василев. Той подчерта, че установяването на свързаност само по себе си не означава наличие на нарушение. „Сигма" направила анализа за два-три дни

Министърът заяви, че при анализа на обществените поръчки се откриват свързаности с представители от различни части на политическия спектър.

„Най-хубавото на технологията е, че това не я интересува. Тя показва абсолютно всичко, каквото е свързано между политици, между икономически свързани субекти. Има от всяка една от партиите", каза Василев. Той посочи, че са установени случаи на общински съветници, чиито фирми са получавали обществени поръчки, както и свързаности с директори в държавни институции.

„Множество са. Множество свързаности между политически лица и фирми. И това е, което искаме да покажем на българските граждани", заяви министърът.