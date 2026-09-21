Наплив за 5 минути слава срещу 650 хил. и безплатен държавен ефир

Рекорден брой мераклии за президент тази есен

Инициативните комитети са новите "партии"

Рекорден се оказа интересът към президентската надпревара тази есен. В последния месец заявка за участие направиха 32 двойки. Колко от тях наистина ще внесат документи и всички ли ще бъдат допуснати до финалната права, ще е ясно след 22 септември - тогава изтича последният срок за регистрация на кандидатите в ЦИК.

Но отсега е ясно, че толкова мераклии за “Дондуков” 2 не е имало, откакто българинът избира пряко държавен глава. След месец са осмите президентски избори, първите бяха през януари 1992 г., когато са издигнати само две двойки - Желю Желев и Блага Димитрова от СДС и Велко Вълканов и Румен Воденичаров - от БСП. Но пък на балотажа тогава гласуват 5,2 милиона. Днес

кандидатите са 15 пъти повече, а избирателната активност - в пъти по-малка

Още на вторите демократични президентски избори през 1996 г. интересът рязко расте - 13 са двойките. Печелят Петър Стоянов с вице Тодор Кавалджиев. През 2001 г. играчите са шестима, през 2006 - 7. В годините след това обикновено участват около 20 двойки, като интересът на всеки пет години нараства: през 2011-а кандидатите са 21, през 2016 г. - 22-ма, а през 2021 г. - 24-ма.

32 обаче е рекорд, а разнообразието днес е голямо - настоящ президент, бивш премиер, главен секретар на МВР, чалга...

България е парламентарна република и конституцията залага, че президентът, макар и върховен главнокомандващ, има повече представителна функция, отколкото реална власт. Но това е единствената пряко, мажоритарно излъчвана фигура от държавната власт, която следва да олицетворява единството на нацията. И десетилетия наред бе нещо като турнир от “Големия шлем” за всяка от основните политически партии - въпрос на престиж и доказателство за тяхната тежест в обществото.

Постепенно обаче в “квалификациите” започнаха да се появяват все повече екзотични претенденти. Има ред възможни причини толкова много кандидати да са силно привлечени от битката за “Дондуков” 2. Позабравени политически герои (като Волен Сидеров) искат да напомнят за себе си. Или нереализирани чалга звезди - да получат безплатно ефирно време (като Ваня Великова). Екстравагантни персони като Венцислав Ангелов - Венци Чикагото или Йоло Денев да се заявят пред народа и да получат петте си минути слава.

Всички те ще имат безплатното време в държавните медии от 25 септември. Освен това им се полагат медийни пакети в размер на 20 451,68 евро с ДДС, за да могат да представят възгледите и визията си. При 32-ма кандидата това прави общо 654 хил. евро. Средствата са за сметка на държавния бюджет, изплащат се от ЦИК и се използват за различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги. Те се включват в общия размер на финансирането на предизборната кампания, който не може да надхвърля 1 022 583,76 евро за партия, коалиция или инициативен комитет.

От общо 10 партии, подали заявления, ЦИК е регистрирала 8. “Глас народен” е заличена, понеже не е внесла достатъчно (коректни) подписи. А БСП сама изтегли документите си, след като лидерът Крум Зарков стана един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев. И друг път социалистите са заставали в подобна конфигурация - при номинацията на тандема Ивайло Калфин - Стефан Данаилов и при Радев - Йотова, но

за пръв път БСП изтегли регистрацията си от ЦИК

Официално левицата няма право на членове на избирателни комисии, след като не е парламентарно представена.

Още един феномен има покрай тези избори на политическия терен - за първи път от своето създаване ГЕРБ не се регистрира. От декември 2006 г. до момента партията на Бойко Борисов е участвала 23 пъти на избори - парламентарни, президентски, местни и европейски. 17 пъти печели, 6 - губи. Два пъти ГЕРБ издига партиен кандидат за президент - Росен Плевнелиев спечели през 2011 г., но Цецка Цачева загуби през 2016-а. На предишния президентски вот през 2021 г. Борисов подкрепи издигнатия от инициативен комитет проф. Анастас Герджиков, който стигна до балотаж, но загуби от Румен Радев.

Този път ГЕРБ не издигна кандидат за президент, за да не влиза в “братоубийствена война” вдясно. През последния месец Борисов няколко пъти предположи, че ако имат кандидатура, то останалите ще играят срещу него, за да трупат дивиденти. А и явно се видя принуден да избере по-малкото “зло” - за да не се окаже в риска да преброи партията си в пореден изборен срив, предпочете да затяга редиците преди местните избори догодина.

Всъщност още преди година Борисов предложи да играят заедно с ПП и ДБ

с общ кандидат като единствен начин да се опънат на Радев. Те не откликнаха и застанаха зад Андрей Гюров и Георги Кандев.

Сега проф. Герджиков - кандидатът на ГЕРБ от 2021 г., е в комитета на Гюров, но пък в този на Йотова попаднаха други знакови лица на ГЕРБ, включително бившият министър на културата Вежди Рашидов и настоящият евродепутат Емил Радев. И двамата обаче са там в лично качества, а не като представители на ГЕРБ. Илияна и Андрей Йотови са семейни приятели с Вежди и съпругата му много отпреди участието му в политиката. А с Емил Радев са колеги от годините на Йотова като евродепутат. Заедно с него и Филиз Хюсменова тя изнесе не една битка, бяха много силен наш отбор в Брюксел, а логично това създава приятелства и извън политиката. Така че и участието на Хюсменова не трябва да се приема като знак за подкрепа от ДПС.

Партията начело с Делян Пеевски по традиция се регистрира за участие в изборите, както е правила винаги досега. Вече 35 г. това е знак и послание към електората, че е там, че е стабилна. Назад в годините гласовете на ДПС бяха решаващи във вота за президент. Но досега само веднъж партията е регистрирала свой кандидат - през 2021 г. издигна тогавашния си лидер Мустафа Карадайъ и евродепутатката Искра Михайлова. Двамата събраха 309 681 гласа (11,57%), което ги постави на трето място на първия тур. Преди дни Михайлова - сега депутат от движението, беше сред представителите на партията, които подадоха документите ѝ в ЦИК.

“Възраждане” пък внесоха документите си още в първия възможен ден и оттгогава подбираха измежду 5 имена. Кандидатите им вече са избрани, но ги пазят в строга тайна. Ще ги обявят на 22 септември във Велико Търново. На последните избори лидерът Костадин Костадинов в двойка с депутатката Елена Гунчева (която по-късно ги напусна) се нареди четвърти със 104 832 гласа - 3,92%.

Но въпреки че формации като ДПС и “Възраждане” следват политическата традиция да се регистрират, инициативните комитети явно вече са новите “партии” на президентския вот. Отдавна тази битка не е идеологическа (макар днес коментатори да се опитват да я върнат в руслото ляво - дясно) и чисто партийна, какъвто беше сблъсъкът между СДС и БСП на първите демократични избори за президент. Не само защото изборът е мажоритарен. В годините на политическа криза, довели до отлив от системните формации и у нас, и в цяла Европа, избирателите започнаха да търсят пътища за гражданско участие в случването на политиката и този порив намира отражение именно във формати като инициативните комитети.

Документи до ЦИК са подали 27 инициативни комитета, регистрация са получили 24. За сравнение - през 2021 г. е имало 12 партии, пет коалиции и 12 комитета.

Формата е предпочитана и от самите кандидати - така те ползват подкрепата на партиите и структурите им по места работят за тях, но не се отъждествяват с една-две формации и могат да разтворят на макс ветрилото за подкрепа. Така бяха издигнати преди 5 г. Румен Радев и Илияна Йотова, както и хората на ГЕРБ Анастас Герджиков и Невяна Митева.

19 двойки вече се регистрираха, но още 13 чакат последния момент

Йотова и Гюров заедно в ЦИК в 11 часа в понеделник, крайният срок е вторник

19 президентски двойки са подали официално документите си за участие в изборите до 17 часа в събота. Сред тях обаче липсват основните претенденти - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Случайно или не двете двойки ще се регистрират в ЦИК в един и същи момент - 11 часа в понеделник. Поканите до медиите с датата и часа дойдоха в неделя с точно 15 минути разлика.

В последия момент ще се регистрират и другите две партии в парламента, които ще участват - ДПС и "Възраждане".

Иначе първи публична кампания започна бившият служебен земеделски министър и ексдепутат от "Промяната" Иван Христанов. Много преди официалния старт на регистрацията по столичните булеварди се появиха билборди с лика му и слогана "Президентът на народа". Организира срещи с граждани зад парламента, които се предават онлайн, на тях отговаря на въпроси и си разказва приоритетите. През юли 2023 г. той учреди партията си "Единение", но за президентските избори е решил да играе с инициативен комитет. В него влиза Денис Ризов от "Ахат". Вице му е демографът от БАН доц. Стоянка Черкезова.

Ветераните пък са Александър Томов - пробва се за 4-и път, и Волен Сидеров. Някогашният вицепремиер с прякор Лупи и лидер на "Евролевица" е тандем с шефа на варненската си структура Сергей Инджов. Преди три десетилетия, когато заедно Людмил Маринчевски спечелиха 135 571 гласа. През 2016-а падат до 9513 гласа (с кандидат за вице Радослав Радославов), а на последния вот през 2021-а за него и вицето Лъчезар Аврамов са пуснати 7235 бюлетини.

Волен Сидеров този път кандидатства за президент с бившия депутат от БСП Славчо Велков, а съпругата на лидера на "Атака" - Деница, оглавява инициативния им комитет. Не сме крайни националисти, а български патриоти, обясни Велков, който след депутатството си бе назначен за кметски наместник от ГЕРБ в село Славовица.

Безспорно най-опитен и със сигурност най-успешен кандидат е настоящият държавен глава Илияна Йотова, която ще се бори да бъде първата избрана жена за президент в България. Тя печели през 2016 и 2021 г. като вицепрезидент на Румен Радев, сега анализатори сочат, че ще отиде като фаворит на балотажа. Обяви кандидатурата си още на 24 юли в ефира на "Панорама" по БНТ - три месеца преди изборите, когато дори датата на вота не беше ясна. Изчака до 8 септември, за да представи кандидатурата на генералният директор на БТА Кирил Вълчев за вицепрезидент. Зад двамата стоят управляващите от "Прогресивна България". Според последното проучване на "Галъп" от август тя е политикът у нас с най-високо доверие - 42%.

Любопитни "обвързаности" между кандидатите вече станаха много коментирани в социалните мрежи. Като това, че Йотова назначи Андрей Гюров за служебен премиер и така стартира "президентския" му проект. Той пък направи Христанов свой служебен министър, а днес "президентът на народа" може да вземе гласове от електората, на който разчита Гюров.

Андрей Гюров и Георги Кандев най-дълго останаха кандидатите в сянка - за издигането им се говореше с месеци, а го направиха официално едва преди 2 седмици. Двамата набори избраха да го направят от родния Гоце Делчев, инициативният им комитет се оглавява от оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков.

Йотова пък вече се е изправяла срещу някои от кандидатите - два пъти срещу Александър Томов и веднъж срещу Цвета Кирилова и Лъчезар Аврамов през 2021 г. Тогава Кирилова в двойка с Георги Тутанов взеха 0,29% (7706 гласа, 15-о място). Бившата тв репортерка и създателка на сдружение "Азбукари" през април се пробва за депутат от листата на "Синя България". Сега иска да е вицепрезидент в двойка с Николай Ненчев, издигнати от БЗНС. Земеделскят лидер, бивш министър на отбраната във втория кабинет "Борисов", беше временен посланик в Украйна от 2024 до 2025 г. Той пък се пробва за президент още през 2011 г. (пак издгнат от БЗНС), взе 9827 гласа (0,29%). Сега с Кирилова отново ще са партийни кандидати на БЗНС.

Физикът Лъчезар Аврамов пък преди 5 г. беше кандидат за вице на Александър Томов. А сега инициативен комитет го издигна в двойка с бизнесмена Ивайло Дражев - също сред постоянните участници във всякакви избори.

По стъпките им върви лидерът МЕЧ Радостин Василев. С кандидат за вице Красимир Манов, с когото бяха депутати в 51-я парламент, са издигнати от партията. Преди да я създаде, Василев беше спортен министър от ИТН в кабинета "Петков", после се присъедини към "Промяната", отцепи се и от двете партии след скандали.

И ген. Димитър Шивиков е кандидат, но за вице с титуляр доц. Георги Димов от Института за балканистика при БАН. Издига ги комитет "Народна сила". С този колаж Ваня Великова обяви на последователите си, че се кандидатира за президент. Снимка: Фейсбук

Изненадващо се включи поп-фолк певицата Ваня (Иванка) Великова с вице един от ексцентричните стари участници в "Биг брадър" Панайот Кючуков. "Кандидатурата ни с Пацо е факт, ние го направихме с идея да спрем беднотията в нашата държава. Ако ни подкрепите, ние обещаваме да променим България към по-добро. Не е шега", обяви кандидатурата Великова. Не са първите представители на чалгата и тв риалитито в битката за "Дондуков" 2 - певицата Луна през 2021 г. остана шеста с 21 733 гласа (0,81%).

В групата на екзотичните кандидати е и познатият вече Венцислав Ангелов - Чикагото. Издигнат е от партията си "Народна партия истината и само истината" с кандидат-вице Атанас Стефанов. От формацията настояват, че Стефанов е иподякон, но БПЦ и Софийската света митрополия оповергаха. Това е онзи мъж в църковни одежди, който организира провокации срещу политици, ругае ги и ги "анатемосва", хвърли се да кълне и кортежа на Володимир Зеленски в София.

Ленин, но не Владимир Илич, а Станоев, също иска да влезе в президентството като вице на Методи Бъчваров от БНО. Миналата година точно Ленин Станоев се качи на скелето, което ограждаше разрушения Паметник на Съветската армия в София, за да развее червено знаме със сърп и чук на 6 май. 82-годишният кандидат е представител на революционния марксизъм. Борис Анзов с кон пред руското външно министерство през 2021 г. Снимка: Инстаграм

Още един кандидат излъчва в надпреварата Гоце Делчев - журналиста Борис Анзов, който през 2021 г. бе задържан за кратко от полицията в Москва, след като се яви пред руското Външно на кон и в кавказка носия и предложи брак на говорителката му Мария Захарова за 8 март.