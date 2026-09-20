Министър Вълчев: Имаме фундаментален проблем с дисциплината на учениците

За близо 30% от нашите ученици училището е скучно - те не виждат никакъв смисъл да ходят на училище.

Това призна министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на фона на резултатите от последното международно оценяване PISA 2025, според което българските ученици са на последно място по четене, математика и природни науки в Европейския съюз.

„Стигнахме дотук, защото прекалено много формализирахме образователния процес. Прекалено много обраснахме с куха фразеология, с програми без последващо действие, с проекти, които приключват с тяхното отчитане. Всъщност резултатите тази година показаха, че ние повече не можем да продължаваме така. Ако не започнем да променяме образователната си система, те ще стават все по-лоши и по-лоши", коментира в предаването „Защо" по bTV министър Вълчев.

"Ето защо тръгнахме да набелязваме мерки, като нека да бъдем ясни - за да ги набележим, започнахме да изговаряме проблемите на глас. Ако не можем да формулираме проблемите си, няма как да намерим решението", посочи той.

„Всички са убедени, че дисциплината в българското училище в днешно време не е на необходимото ниво, за да има нормален образователен процес. Самите резултати от PISA показаха, че 41% от децата, учениците, признават, че имат проблем с дисциплината на своите съученици, за да могат да учат пълноценно. Около 45% казват, че в предходните седмици са отсъствали от час. Тоест, ние имаме фундаментален проблем с дисциплината и затова тръгваме в тази посока - не се изискват и дълбоки законови промени и това може да бъде постигнато с мерки, които след кратко обсъждане можем бързо да въведем в българското училище", коментира министърът на образованието.

В петък беше обявена нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. Предвижда се създаване на карта за личностно развитие на ученика, в която ще има данни за дисциплината, социалните умения и постиженията на децата.

Ще бъде създадена и чисто нова длъжност – учител по възпитание, или специалист по личностно развитие, който ще отговаря за „скъсаната връзка": учител – ученик – родител.

„В електронната система, която е свързана с управлението на предучилищното и училищното образование, и сега съществуват такива възможности. Просто с бърза доработка това нещо може да бъде събрано на едно място, така че всеки един ученик да получи един индивидуален профил", коментира Георги Вълчев.

По думите му в изработването на картата участва „всеки, съобразно своите експертни нива".

"Участва и класният ръководител, и учителите, ако има проблеми детето в определени предмети. Участват, разбира се, и психолозите, и педагогическите специалисти, ако детето има такива проблеми. Всеки попълва това, което забелязва в развитието на детето", коментира министърът на образованието.

Той заяви, че не се връща нито „инквизицията", нито „Макаренковщината".

„Това, което предлагаме, са четири основни стълба. Единият е свързан с ранното обхващане на децата в образователната система, тъй като това е отговорност, която е споделена между различни институции и различни министерства. Ще се опитаме да създадем една много по-добра координация, така че институциите да започнат да работят в една посока.

Вторият голям стълб е действително този, който е свързан с дисциплината, социалните умения и позитивните умения на децата – всеки има някакъв талант", посочи Георги Вълчев.

По думите му това трябва да върви с много извънкласни форми на работа, с много общоучилищни изяви.

Третият стълб е да има „училищен омбудсман".

Министърът уточни, че специалистът по личностно развитие ще бъде с педагогически профил.

„Там - където има малък брой деца, това ще бъде възложено от съответния директор като функция на съществуващ член на съответния педагогически колектив. Там, където броят на децата е по-голям - трябва да бъде назначен такъв човек", обясни той.

Вълчев припомни, че през изминалите няколко години вече сме има над 1800 психолози в училищата и над 800 педагогически специалисти.

Министърът уточни, че специалистите ще имат задачата да видят проблемните деца, така че превенцията да изпревари поведението, което ще прекрачи границите.

По думите му това ще бъде въведено от началото на втория срок. Вълчев коментира и ширико коментираната идея за един учебник по предметите български език и литература, история и география

„Много мога да говоря на тема учебници. Знам и тъмната страна на свободата на избора, който трябва да направи всеки един учител. Конкуренцията между издателствата всъщност донякъде загуби своя първоначален смисъл. Ние няма да премахнем конкурсното начало, МОН няма да пише учебника. Напротив, искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, да бъде преценен от голяма комисия, в която ще има учители, университетски преподаватели - тези, които не са част от авторски колективи, представители на МОН. Комисията ще реши кой е най-добрият учебник", коментира Георги Вълчев.

„Огромен е финансовият натиск върху българското семейство. Ако едно дете иска да получи широка представа, то трябва да се запознае с учебниците на всички авторски колективи. Едни акцентират върху едно, други върху друго. Да, работят по една програма, но всеки има акценти, всеки има различни интерпретации", посочи той.

По думите му това е един от проблемите, който всъщност донякъде демотивира учениците и прави ученето им трудно.

„Освен с учебниците обраснахме с безкрайно много помагала. Понякога те са полезни, но в обема, в който са в момента, те по-скоро вредят. Там имаме дълъг хоризонт. Това ще се случи най-рано от 2028 година - първо трябва да се напишат учебните програми. Дотогава ще има време да направим обсъждане и да намерим най-точния механизъм", отбеляза Вълчев.



„Корупционният риск съществува и в момента, тъй като годишно Министерството отделя между 32 и 35 милиона за учебници. Нямаме обществена поръчка- имаме избор. Корупционният риск не е ли по-малък? Нека да обсъдим спокойно тази тема. Изчетох какво ли не тези дни. Нито смятаме да идеологизираме образованието, нито смятаме да корумпираме образованието. Напротив, ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог – както с издателствата, така и с колегите учители, така и с преподавателите от университетите, които участват в писането на учебници", коментира министърът на образованието и подчерта, че министерството няма да пише учебници.

„В момента, с този принцип - малките училища, там, където учениците имат огромни проблеми дори с разбирането и владеенето на български език, не със самия учебен материал, са обречени на оцеляване, а не на развитие. Те не могат да постигнат своите резултати. Ние трябва да насочим част от този ресурс съвсем разумно в тази посока – за повече допълнителни специалисти, които да работят в извънучебно време с децата, за повече часове, които ще им помогнат да повишат уменията си", заяви Георги Вълчев.

„Проблемът е огромен и ако ние не променим тази система, няма да спрем това задълбочаващо се неравенство", категоричен беше той.

Относно казуса с бившия директор на 138-о училище в София Александър Евтимов, който преди месеци беше отстранен от длъжност, след като бяха открити скрити камери в тоалетните, а сега е назначен като заместник-директор на 141-во основно училище, министър Вълчев коментира:

„Назначенията в самото училище се правят от директорите на съответните училища. Затова за нас този скандал действително беше изненада. Ние нямахме абсолютно никаква информация. Това е действително нещо, което не трябва да бъде толерирано. Вече имаше изявление от новата директорка на училището – старата напусна сама, по собствено желание – че въпросният заместник-директор ще бъде освободен от длъжност в момента, в който се завърне на работа, тъй като той е излязъл в дълготраен болничен".

Лицензът на частното училище "Космос" ще бъде отнет, ако се установи при проверката на РУО – София, която в момента тече, че не са изпълнили предписанията от предишната проверка, потвърди Вълчев. Училището е свързвано със случая "Петрохан".

"Бях помолил това нещо да се случи още лятото. Не успяха, тъй като голяма част от персонала на частното училище е била в отпуск. Затова сега до края на месеца ще проверят дали предписанията, които са направени, са изпълнени. И ако те не са изпълнени, ще отнемем лиценза. Призовавам прокуратурата да приключи своята работа, тъй като още министър Игнатов е изпратил материалите в прокуратурата", заяви още министър Вълчев.