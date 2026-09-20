Огромно свлачище се активира във Варна, районът е отцепен

Огромно свлачище се активира в район "Аспарухово " във Варна в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Районът е обезопасен и отцепен.

Тази вечер на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед.

По думите на кмета на Варна Благомир Коцев от понеделник сутринта администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му.

"Току що приключи срещата с почти всички институции, тук бяха и ВиК, пожарна безопасност, всички експерти на общината, районното кметство. Трудно е да дам крайно становище за причината, това може да е и строителният обект, би могло да бъде и свличане на земни маси от ската срещу обекта, би могло да бъда и ВиК авария. Това тепърва ще се оценява и преценява утре, но каквито и да са причините, трябва да се вземат спешни мерки, за да бъде обезопасен районът и да се възстанови пътят.", каза Коцев, цитиран от БНТ.