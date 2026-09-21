32 пъти обирали къща във вилно селище в Сливен

Цели 32 пъти са обирали една къща във вилно селище в Сливен. Наложи се да имам 3 кучета, плащам на охранителна фирма, но нищо не може да ги спре, разказа собственикът на къщата пред bTV. Тормозът е самонастанили се роми до селището, разказа още той. Сигналите до полицията са десетки - щом дойдат на място тормозът приключва, но това е само временно.

От 5-6 години е постоянен тормоз - кражби, побоища и заплахи за убийство, разказа Мохамед. Друга съседка пък е опънала мрежа, защото постоянно ги замерват с камъни. Обажданията са много, сигналите са много, но искаме институциите да си влязат в правомощията, каза друг съсед.