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156 пожара са гасени в страната за денонощие, има загинал и пострадал

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Пожарна кола

Общо 156 пожара са потушени в страната през последното денонощие. При инцидентите един човек е загинал, а друг е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР.

Пожарникарите са реагирали на 186 сигнала за произшествия. С преки материални щети са 30 от пожарите.

Пет от тях са били в жилищни сгради, три – в промишлени, а пет – в спомагателни, временни или паянтови постройки. Четири пожара са избухнали в транспортни средства, един – в горски масив, а три – в селското стопанство.

Без материални щети са били 126 пожара. Най-много са случаите на горящи сухи треви, горска постеля и храсти – 86. Пожарникарите са гасили още два пожара в стърнища и 37 в отпадъци.

През денонощието са извършени и 19 спасителни дейности и помощни операции, като четири от тях са били при катастрофи с транспортни средства.

Пожарна кола

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