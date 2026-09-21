156 пожара са гасени в страната за денонощие, има загинал и пострадал

Общо 156 пожара са потушени в страната през последното денонощие. При инцидентите един човек е загинал, а друг е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР.
Пожарникарите са реагирали на 186 сигнала за произшествия. С преки материални щети са 30 от пожарите.
Пет от тях са били в жилищни сгради, три – в промишлени, а пет – в спомагателни, временни или паянтови постройки. Четири пожара са избухнали в транспортни средства, един – в горски масив, а три – в селското стопанство.
Без материални щети са били 126 пожара. Най-много са случаите на горящи сухи треви, горска постеля и храсти – 86. Пожарникарите са гасили още два пожара в стърнища и 37 в отпадъци.
През денонощието са извършени и 19 спасителни дейности и помощни операции, като четири от тях са били при катастрофи с транспортни средства.