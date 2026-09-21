Огромно свлачище във Варна заради близък строеж

Голямо свлачище затвори 50-метров участък от улица в местност „Вилите" във варненския квартал „Аспарухово". Районът е обезопасен, а близкият строеж е спрян.

Свлачищните процеси са започнали в петък след ВиК авария, съобщи bTV. Екипи на ВиК са работили до късно през нощта, за да възстановят водоснабдяването на засегнатите жители.

Според районния кмет Ивайло Маринов голям изкоп за строеж на жилищни сгради в близост вероятно е допринесъл за свличането.

"Заедно с районния кмет на "Аспарухово" Ивайло Маринов, заместник-областният управител Иван Христов, директора на РДНСК-Варна, директора на Пожарната служба, представители на ВиК, както и заместник-кметът по строителството и директора на Гражданска защита в Община Варна, направихме оглед на терен, от което стана ясно, че шлицовите стени на строителния обект поддават под натиска на земната маса. Строителството е спряно. От инвеститора изискваме спешно да обезопаси свлечения път и да възстанови улицата в оригиналния й вид", написа снощи кметът на Варна Благомир Коцев във фейсбук.

От общината заявиха, че към момента няма опасност за къщите в района. Пътят остава затворен, а строителството е спряно. От ВиК посочиха, че скатът зад изкопа е водонаситен и това може да е провокирало свличането. От дружеството допълниха, че през последните години няма регистрирани аварии по този водопровод, а строителният обект не е имал съгласуван проект с ВиК.

Днес в община Варна се събират специалисти, които ще обсъдят необходимите мерки. Очаква се да бъде направено и геоложко проучване, след което да се предприемат действия за укрепване на пътя и възстановяване на настилката.