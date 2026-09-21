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Хоро и силна музика заглушиха представление в Народния театър

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Снимка: официален профил във фейсбук

Сватбарска музика и силен шум от външно събитие са заглушавали актьорите по време на представление в Народния театър „Иван Вазов" в неделя вечерта. Това сигнализира актьорът Георги Златарев, който разказа, че през цялото представление от сцената са се чували „Бела роза", гръцки песни, хора и силен глас на водещ от микрофон.

"Тази вечер играхме в Народен театър „Иван Вазов". През цялото време трябваше да се борим с оглушителния звук, идващ отвън - сватбарски песни, "Бела роза", гръцки песни и чат пат по някое хоро. Имаше и водещ, крещящ в микрофон. Беше отвратително! Абсолютно нищо патриотично няма в това да сложиш евтина тонколона и да я надуеш докрай", разказва той във фейсбук.

Той благодари на колегите си за професионализма и за това, че са успели да довършат представлението.

" Не, Вазов не би одобрил този фалшив, уродлив патриотизъм!", коментира Златарев. 

Неделното хоро пред Народния театър се играе от години, но още през 2019 г. срещу него възроптаха зрители и актьори от Народния театър „Иван Вазов", които заявиха, че силната музика пречи на представленията. Тогава танцуващите се разделят на две групи- по-голямата се премества на площад „Бански", а друга остава пред театъра.

Снимка: официален профил във фейсбук

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