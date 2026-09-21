Въвеждат жива охрана в междуградския транспорт в Казанлък след нападение над кондукторка

В Казанлък ще има жива охрана в междуградския транспорт след случай на ученическа агресия към служителите на електробус.

Кондукторката Добринка разказва, че инцидентът се случва след като тя и шофьорът направили забележка на едно от децата, което решило да седне върху електрическите батерии, разположени в най-задната част на превозното средство. По думите ѝ те го предупредили, че там минава много ток и е опасно.

"Аз станах и го помолих няколко пъти да стане. Той отказа. Автобусът спря, обадих се на началника си и му обясних какво се случва. Каза ми се да звънна на 112, при което ученикът започна да вика срещу мен", разказва Добринка.

Моменти след това тя била ударена от ученика в задната част на тялото, после той започнал да избутва всички останали хора в автобуса върху нея. След това други ученици започнали да повреждат устройството за валидиране на карти за градския транспорт.

По-нататък Добринка, твърди, че се стигнало до там че учениците започнали да я скубят и да ѝ дерат ръцете, докато я бутали.

"През цялото време ме обиждаха, викаха и крещяха", оплаква се кондукторката.

Според представителя на местната фирма за автотранспорт Бисер Баев това не е първият подобен инцидент. Той каза, че често се случва ученици да се държат неприлично и дори да нападат вербално или физически служителите в автобусите.

"Те отказват да си валидират картите или да си показват документа, който удостоверява, че са ученици и съответно им се полага безплатно пътуване. Екипажите ни постоянно получават подмятания и подвиквания", твърди Баев.