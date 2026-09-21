ВиК: Няма регистрирани аварии по водопровода в района на свлачището във Вилите

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В района на свлачището в местност Вилите в кв. „Аспарухово" през последните години няма регистрирани аварии по уличния водопровод, които да са свързани с възникналата ситуация. Това уточниха от ВиК – Варна по повод свлачището, което затвори 50-метров участък от улица. Районът е обезопасен, а близкият строеж е спрян.

Свлачищните процеси са започнали в петък след ВиК авария, а екипи на ВиК са работили до късно през нощта, за да възстановят водоснабдяването на засегнатите жители.

„Водопроводът в този участък е изпълнен от здрава етернитова тръба и през последните години по него не са регистрирани аварии. Няма данни за течове от ВиК мрежата, които да са предшествали активизирането на свлачищните процеси", заяви управителят на ВиК – Варна инж. Веселин Русев.

Още през пролетта екип на дружеството е извършил проверка в района заради строителните дейности на намиращия се в непосредствена близост обект. След направените изкопни работи е установено наличие на значително количество подпочвени води. При проверката са били установени и няколко помпи, използвани за отводняване на строителния изкоп.

По предварителни наблюдения е възможно продължителното просмукване на вода в почвата да е допринесло за нарушаването на устойчивостта на терена. Впоследствие подпорната стена на строителния обект е била компрометирана, а свличането е повлякло част от пътното платно и преминаващия в участъка водопровод.

Окончателното установяване на причините и механизма на свлачищния процес трябва да бъде извършено от компетентните органи и експерти, подчертават от дружеството.

От ВиК – Варна уточняват още, че строителният обект в района на настоящото свлачище не е съгласуван с дружеството.

„Още преди близо две години предупредихме, че капацитетът на ВиК мрежата в южните райони на Варна е изчерпан и че новото строителство трябва да върви паралелно с инвестиции в инфраструктурата. ВиК – Варна не може да гарантира устойчиво водоснабдяване на неограничен брой нови обекти чрез мрежа, проектирана и изграждана за съвсем различно натоварване", коментира инж. Веселин Русев.

„Не може строителството да изпреварва инфраструктурата", допълни той.

Непосредствено след възникването на аварийната ситуация ВиК – Варна е предприело спешни действия за ограничаване на последствията и запазване на водоснабдяването.

Още в петък е осигурено алтернативно захранване на абонатите в района, така че прекъсването на уличния водопровод да не остави хората без вода.

Зоната на пропадане обаче продължава да се разширява, което създава риск от ново прекъсване на водопроводната мрежа.

Затова още днес екипи на ВиК – Варна ще предприемат действия за удължаване на изградения байпас, така че водоснабдяването да бъде гарантирано и при евентуално ново развитие на свлачищните процеси.

„Нашият първи ангажимент в тази ситуация е да гарантираме водоснабдяването на хората и да обезопасим в максимална степен ВиК инфраструктурата. Затова няма да изчакваме евентуално ново пропадане, а предприемаме превантивни действия и ще удължим байпаса извън рисковата зона", заяви инж. Русев.

Екипите на ВиК – Варна продължават да наблюдават състоянието на водопроводната инфраструктура в района и са в готовност да предприемат допълнителни действия при промяна или разрастване на свлачищните процеси.