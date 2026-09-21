Трима загинаха, 29 са ранени при тежки катастрофи за денонощието

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Трима души са загинали, а 29 са пострадали при 22 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София за последните 24 часа е регистрирана една тежка катастрофа. Станали са и осем по-леки пътни инцидента. При произшествията в столицата е пострадал един човек.

От началото на месеца тежките катастрофи в страната са 452. При тях живота си са загубили 25 души, а други 557 са получили наранявания.

Статистиката от началото на годината показва още по-сериозна картина. За този период са регистрирани общо 4944 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях са загинали 338 души, а ранените са 6134.

Спрямо същия период на миналата година броят на жертвите по пътищата се е увеличил с 27 души.