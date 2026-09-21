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Вигенин: Кризата с медицинските кадри е заплаха за здравеопазването в цяла Европа

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„Кризата с медицинските кадри не е предупреждение за бъдещето. Тя е реалност всеки ден за хиляди европейци, които изобщо нямат достъп до лекар." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, като постави акцент върху особено тежката ситуация в селските, отдалечените и обезлюдяващите се райони. Той направи изказването си по време на пленарния дебат в Страсбург за европейския план за справяне с кризата с медицинските кадри и за устойчивостта на здравните системи.
Вигенин обърна внимание и на натоварването върху самите медицински специалисти, много от които са принудени системно да работят извънредно заради недостига на кадри. „За страни като България проблемът е още по-остър. Инвестираме в обучението на лекари и медицински сестри, а след това много от тях заминават за държави членки, които предлагат по-високи възнаграждения", посочи той.
Според Вигенин отговорът не може да се изчерпва с констатиране на недостига. Необходими са общоевропейски решения за по-добри условия на труд и конкретни стимули за медицинските специалисти да работят там, където нуждата от тях е най-голяма. Сред възможните мерки той посочи стипендии, подкрепа за специализация, жилищно настаняване и възможности за професионално развитие, както и използването на телемедицината като допълнителна възможност за подобряване на достъпа до здравна грижа.
„Здравната грижа е основно човешко право, което трябва да гарантираме за всеки европеец", подчерта Кристиан Вигенин.
За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:
https://www.socialistsanddemocrats.eu/

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