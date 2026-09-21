Президентът Йотова заминава в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк, където от 21 до 24 септември ще представлява България на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Водената от държавния глава делегация включва министъра на външните работи Велислава Петрова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателя на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.

Още в първия ден от посещението си, 21 септември, Йотова ще участва в срещата на високо равнище „Партньори за мултилатерализъм – международно право, мир и просперитет". Форумът ще бъде съпредседателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения Уилям Руто и министър-председателя на Канада Марк Карни, съобщиха от прессекретариата на президентството.

На 22 септември българският държавен глава ще присъства на откриването на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Темата на тазгодишната сесия е „Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благоденствието на всички".

В рамките на същия ден Йотова ще участва и в среща на ниво държавни и правителствени ръководители, посветена на защитата на правата на децата в областта на изкуствения интелект. Домакини на събитието са Франция, Испания, Кения и Австралия.

Ключов момент от визитата ще бъде изказването на президента пред Общото събрание на ООН на 23 септември около 21.00 часа българско време. Преди него Йотова ще участва в дискусията „Препотвърждаване на обещанието за мир: Използване на силата, с която разполагаме", организирана от Финландия.

По-късно същия ден президентът ще се срещне в сградата на Генералното консулство на България в Ню Йорк с представители на българската общност в САЩ.

В последния ден от посещението си – 24 септември, Йотова ще участва в среща на инициативата на ООН, която насърчава женското лидерство.

В рамките на 81-вата сесия на Общото събрание са предвидени и редица двустранни срещи на българския президент. Йотова ще разговаря с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, както и с държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации.