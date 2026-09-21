След касапницата с две жертви на пътя за Маказа: Борят се за живота на 14-годишен в Пловдив

Мъж на 68 г. също е сериозно пострадал, настанен е в Кърджали

С опасност за живота в Пловдив е докарано 14-годишно момче, пострадало при тежката катастрофа с две жертви в района на село Николово. Заедно с него са пострадали още четирима души, само един от които е останал в болница, съобщи haskovo.live.

Фаталната катастрофа стана вчера в следобедните часове и затвори пътя за граничния пункт "Маказа". При челния удар загинаха на място 47-годишен мъж и жена на 70 г. Те били в една кола, като той бил зад волана. При изпреварване се ударил челно в друг автомобил.

При загиналите имало още двама пътници, на 20 и 41 г., които също пострадали, но не се наложило да останат в болница. 46-годишна жена от втората кола също е пусната след преглед. Мъж на 68 г. обаче е в МБАЛ Кърджали с опасност за живота.