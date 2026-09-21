Средната пенсия намалява през август

Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии

Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г. Това е с 9,7% повече спрямо същия период на миналата година. Приходите са 5,488 млрд. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 476 млн. евро (9,5%). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към август 2026 г. е 9, 912 млрд. евро. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 857,7 млн. евро (9,5%).

Броят на пенсионерите през август е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 (0,5%) пенсионери в сравнение с август 2025 г.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за август 2026 г. е 557,60 евро. В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 39,31 евро (7,6%). В сравнение с миналият месец обаче средната пенсия е по-ниска. През юли тя е била 560,13 евро. Размерът е по-нисък заради новите пенсионери, които явно са се пенсионирали с по-нисък осигурителен доход.

Как се движи средната пенсия на един пенсионер през тази година

Януари: 519,15 евро

Февруари: 518,09 евро

Март: 517,36 евро

Април: 549,51 евро

Май: 519,09 евро

Юни: 517,08 евро

Юли: 560,13 евро

Август: 557,60 евро

През април средната пенсия е по-висока, защото в нея бе включен и великденския бонус. Освен това от 1 април НОИ прави служебно преизчисление на пенсиите. От 1 юли всяка година пък пенсиите се вдигат по швейцарското правило - това вдигна рязко средната пенсия през този месец. Пак от 1 юли обаче влезе в сила новото правило, че във формулата за новите пенсионери вече не се включва ковид бонусът от 30,68 евро (старите 60 лв.), което също се отразява на сумите на новите пенсионери.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към август 2026 г. са в размер на 1038,7 млн. евро, което е 62,8% от плана за годината. Отчетените разходи са със 76,0 млн. евро (7,9%) повече спрямо първите осем месеца на предходната година.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към август 2026 г. е 4414,3 млн. евро.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към август 2026 г. възлиза на 54,4 млн. евро, което представлява 66,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 5,4 млн. евро.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към август 2026 г. са в размер на 46,1 млн. евро, което е 62,3% от плана за годината. Извършените разходи са с 6,6 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към август 2026 г. възлиза на 1685,5 хил. евро, което представлява 85,6% изпълнение на годишния план. Постъпилите приходи са с 267,6 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към август 2026 г. са в размер на 829,6 хил. евро., което е 33,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 245,2 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.