Някой си напазарува с ментета по 50 евро на неделния битак в Джулюница

Иззеха банкноти менте от по 50 евро, пробутани на прочутия битак в село Джулюница. Вчера в полицейското управление в Горна Оряховица е получен сигнал, че на пазара в селото на Котоошу са прокарани в обращение нестински банкноти.

Изпратеният в селото полицейски екип е установил, че същия ден от пазара в селото са били закупени различни стоки, от различни търговци с неистински банкноти. Установени са пет банкноти от по 50 евро, три от които с еднакви серийни номера.

Започнато е досъдебно производство.

Ден по-рано полицаите в Павликени са установили мъж, опитал да плати с неистинска банкнота. В петък служител от заведение в града сигнализирал за фалшивите пари. Той обяснил, че клиент пробвал да плати сметката си с фалшива банкнота и след като му било отказано, си е тръгнал.

Полицаите открили въпросното лице - 55-годишен от с. Голямо градище. Той обяснил, че банкнотата му е била дадена от клиенти. Банкнотата е иззета. По случая е започнато досъдебно производство.