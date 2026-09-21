Цветелина Пенкова: Шест пъти повече европейски средства за енергийна инфраструктура са възможност за България

„За мрежовата свързаност са предвидени 30 млрд. евро в новия европейски бюджет. Досега бяха 5,5 млрд. — това е шест пъти повече. България в момента е ключова. Нека се възползваме от възможностите, които сме създали." Това заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова в предаването „ЕвроДикоф" по Евроком.

Според нея страната ни има сериозни предимства – ядрена енергетика, значителни производствени мощности, бързо развиващи се системи за съхранение и специалисти с висока експертиза. „България е първенец през този летен сезон по инсталирани батерии, което имаше директен и в значителното намаляване на цените на електроенергията в региона. Имаме енергийни мощности, имаме системи за съхранение. Сега остава да решим свързаността, за да не са с 30% по-ниски цените само през лятото, а през цялата година", посочи Пенкова.

По думите ѝ регламентът за европейските електропреносни мрежи, който тя преговаря от страна на Европейския парламент, е насочен именно към решаването на проблема с цените на тока. „Темата за енергийната свързаност е една от най-важните за Европейския съюз, защото сме длъжни да гарантираме ниски цени за нашите домакинства и индустрия", отбеляза евродепутатът.

Цветелина Пенкова обясни, че новото законодателство променя изцяло начина, по който се планира развитието на европейската електропреносна мрежа. „Досега имаше проект, той се одобряваше и започваше обновяване на мрежата по него. Това обаче не решава общите системни проблеми и ограниченията в мрежата, които повишават цените в нашата част на ЕС. Сега първо трябва да ги идентифицираме общите проблеми и да дадем приоритет на тяхното решаване", посочи тя.

Новият подход е от пряко значение за България и региона заради настоящите ограничения в мрежата при Унгария и Австрия. „Ние оставаме изолиран енергиен остров, който трябва да се справя сам. През есенно-зимния период отново ще се върнем към високите цени, докато не решим въпроса с ограниченията в центъра на Европа", подчерта Пенкова.

По нейните думите сега ѝ предстоят преговори със Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. „Разчитам изключително много на подкрепата на българската държава, на колегите от Румъния и на цяла Централна и Източна Европа, за да отстояваме тези позиции, които са изключително важни за целия регион", каза в заключение Цветелина Пенкова.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в

ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu