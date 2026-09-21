Одобриха плана за последния незавършен участък от Софийския околовръстен път

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Националният експертен съвет одобри подробния устройствен план (ПУП) за последния незавършен участък от Софийския околовръстен път, съобщиха от Столичната община.

"Одобрението на ПУП не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората", написа столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук.

Одобрението на ПУП е изпълнение на поет ангажимент и част от общата работа между държавата и общината по завършването на Околовръстния път.

От Столичната община посочват, че са изработили идейните проекти за Околовръстния път, на базата на които са разработени устройствените планове. По инициатива на общината през 2025 г. институциите са събрани на една маса и е постигнато споразумение между Столичната община, Агенция „Пътна инфраструктура" и Здравната инвестиционна компания с конкретни отговорности и срокове за инфраструктурата около Националната детска болница и свързания с нея участък от Околовръстния път.

В момента се работи по три устройствени плана за инфраструктурата около Детската болница – за улицата до лечебното заведение, за голям паркинг с подземна връзка и за електрическата подстанция.

Започнало е и отчуждаването на 21 имота за транспортния достъп до болницата. За 14 от тях процедурите вече са приключили, а обезщетенията са изплатени.

Общината подготвя довеждащата инфраструктура и връзките й със Софийския околовръстен път. Още в края на 2025 г. са прехвърлени на държавата необходимите общински имоти за реализацията на Околовръстния път.

„Така се придвижват големите проекти – с инициатива, последователна работа и ясна отговорност на всяка институция", посочват от общината.

Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа.

Участъкът е пряко свързан и с достъпа до бъдещата Национална детска болница, към която ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на Околовръстния път е важно не само за София, но и има национално значение.

След одобрението на ПУП предстоят техническите проекти, отчуждаването, осигуряването на финансиране и строителството. От Столичната община заявяват, че ще продължат да работят по тях и да следят за изпълнението на поетите срокове и ангажименти.