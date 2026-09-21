Обвиниха автокрадци след пореден удар в Павликени, този път свили тротинетки

Кражба на две тротинетки от двор на имот в Павликени, разследват служители на местното полицейско управление. Посегателството е извършено в нощта срещу 18 септември. От проведените действия по разследването е установено, че извършители на деянието са 26-годишен от с. Пет Могили и 32-годишен от Попово. Двамата са установени на територията на 05 РУ – София и задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

Оказало се, че двама са извършили и кражба на лек автомобил в края на август. В събота двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. С постановление на прокуратурата двамата са задържани за срок до 72 часа. Работата по документиране на случая продължава.