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Обвиниха автокрадци след пореден удар в Павликени, този път свили тротинетки

Дима Максимова

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Кражба на две тротинетки от двор на имот в Павликени, разследват служители на местното полицейско управление. Посегателството е извършено в нощта срещу 18 септември. От проведените действия по разследването е установено, че извършители на деянието са 26-годишен от с. Пет Могили и 32-годишен от Попово. Двамата са установени на територията на 05 РУ – София и задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. 

Оказало се, че  двама са извършили и кражба на лек автомобил в края на август. В събота двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. С постановление на прокуратурата двамата са задържани за срок до 72 часа. Работата по документиране на случая продължава.

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