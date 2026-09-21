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42-годишен моторист загина след удар в дърво край Завет

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Полицейска кола

42-годишен моторист загина при тежка катастрофа край град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112. По първоначални данни мъжът, който е от силистренското село Калугерене, е загубил контрол над управлявания от него мотоциклет BMW R1150RT.

Мотористът е напуснал пътното платно вдясно по посока на движението и се е блъснал в крайпътно дърво. Ударът е бил фатален и мъжът е загинал на място, предава БТА.

Тялото е транспортирано за аутопсия в Русе. На мястото на катастрофата са извършени необходимите процесуално-следствени действия.

По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините и обстоятелствата, довели до тежкия инцидент.

Катастрофата е поредният тежък пътен инцидент с мотористи в района на Разград. През април моторист от Румъния загина, а петима души бяха ранени при катастрофа край Цар Калоян.

Полицейска кола

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