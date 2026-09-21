ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азиатските пазари поскъпнаха преди очакваната срещ...

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23597312 www.24chasa.bg

Питбул излезе от двор в Каданлък и ухапа на улицата 12-годишно момче

Ваньо Стоилов

[email protected]

928
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Питбул. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

На 21.09.2026 г. към 1 часа през нощта,в Казанлък питбул излиза от двора и захапва за дясното бедро преминаващо по улицата 12-годишно момче. То е откарано със собствен транспорт до Филиала за спешна медицинска помощ в града, където е прегледано и освободено, без опасност за живота, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

В РУ-Казанлък е образувано бързо производство за това, че 35-годишен мъж от същия град не е положил достатъчно грижи за кучето си. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Напоследък инцидентите с кучета в Старозагорско зачестяват. В края на август в местност край Стара Загора каракачанско куче ухапа и уби 82-годишния си стопанин, а в село Кънчево куче от порадата Кане Корсо ухапа жестоко момиченце на 6 годинки..

Питбул. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове