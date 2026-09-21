Питбул излезе от двор в Каданлък и ухапа на улицата 12-годишно момче

На 21.09.2026 г. към 1 часа през нощта,в Казанлък питбул излиза от двора и захапва за дясното бедро преминаващо по улицата 12-годишно момче. То е откарано със собствен транспорт до Филиала за спешна медицинска помощ в града, където е прегледано и освободено, без опасност за живота, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

В РУ-Казанлък е образувано бързо производство за това, че 35-годишен мъж от същия град не е положил достатъчно грижи за кучето си. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Напоследък инцидентите с кучета в Старозагорско зачестяват. В края на август в местност край Стара Загора каракачанско куче ухапа и уби 82-годишния си стопанин, а в село Кънчево куче от порадата Кане Корсо ухапа жестоко момиченце на 6 годинки..