Музиканти под пагон от САЩ, Турция и България водят шествието за Независимостта във Велико Търново



ХІХ Международен фестивал на военните оркестри започва във Велико Търново. Той е част от честванията за Независимостта на България с център старата българска столица.

Велико Търново е градът, където за първи път в страната засвирва военен оркестър в чест на приемането на Търновската конституция.

Гвардейският представителен оркестър, Оркестърът на сухопътните войски, Фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет "Васил Левски" и Втора Тунджанска механизирана бригада, оркестърът на Първа пехотна дивизия от "Форт Райли" в Канзас, САЩ, Представителният турски военно-исторически оркестър "Бурса Мехтер Такими" се включват в дефилето за откриването. То ще се състои в 17 ч. пред Музикално-драматичния театър във Велико Търново, когато петте формации ще имат общи изпълнения.

На празничния 22-ри септември военните оркестри на България, САЩ и Турция ще водят шествието от крепостта "Царевец" до паметника "Майка България", а по обяд ще изнесат шоу спектакъл в центъра на града.

В града продължава и големият есенен празник "Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите". Изложение на занаяти пърформанси, хепънинг ще има през целия ден. От 17,30 ч. е предвидено дефиле на артисти на кокили с костюми "народни носии". По-късно е Латино парти с DJ DOMI и огнено шоу на площада на Чаршията.