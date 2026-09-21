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Музиканти под пагон от САЩ, Турция и България водят шествието за Независимостта във Велико Търново

Дима Максимова

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Шоу програмите на военните оркестри в центъра на Велико Търново са атракция в Деня на независимостта Снимка: Фейсбук страница на Международен фестивал на военните оркестри


ХІХ Международен фестивал на военните оркестри започва във Велико Търново. Той е част от честванията за Независимостта на България с център старата българска столица.

Велико Търново е градът, където за първи път в страната засвирва военен оркестър в чест на приемането на Търновската конституция.

Гвардейският представителен оркестър, Оркестърът на сухопътните войски, Фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет "Васил Левски" и Втора Тунджанска механизирана бригада, оркестърът на Първа пехотна дивизия от "Форт Райли" в Канзас, САЩ, Представителният турски военно-исторически оркестър "Бурса Мехтер Такими" се включват в дефилето за откриването. То ще се състои в 17 ч.  пред Музикално-драматичния театър във Велико Търново, когато петте формации ще имат общи изпълнения.

На празничния 22-ри септември военните оркестри на България, САЩ и Турция ще водят шествието от крепостта "Царевец" до паметника "Майка България", а по обяд ще изнесат шоу спектакъл в центъра на града.

В града продължава и големият есенен празник "Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите".  Изложение на занаяти пърформанси, хепънинг ще има през целия ден. От 17,30 ч. е предвидено дефиле на артисти на кокили с костюми "народни носии". По-късно е  Латино парти с DJ DOMI и огнено шоу на площада на Чаршията.

Шоу програмите на военните оркестри в центъра на Велико Търново са атракция в Деня на независимостта Снимка: Фейсбук страница на Международен фестивал на военните оркестри

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