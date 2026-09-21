Обвиниха 38-годишен мъж за големия пожар край Димовци

Мъжът е пастир в селото, имал и други палежи

Прокуратурата привлече като обвиняем за големия пожар край гурковското село Димовци 38-годишен кириминално проявен мъж, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора, На 19 септември той е разпитан и задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от териториалното отделение в Казанлък на Районната прокуратура в Стара Загора.

От свои източници "24 часа" научи, че обвиняемият е пастир в селото, известен е като автор и на други палежи.

Досъдебното произведство за пожара е образувано на 14 септември в РУ - Казанлък. Самият пожар възникна малко преди 13 часа на 11 септември, като тогава бе съобщено, че огънят е тръгнал от сливова градина в източния край на селото.

При извършения оглед на местопроизшествие е установено, че в резултат на пожара са изгорели 4 постройки намиращи се в различни имоти в Димовци - два от които са собственост на 83-годишна жена и на 68-годишна жена, собствеността на другите два имота е в процес на установяване. Огънят засегна и горски масив с площ 2100 декара, собственост на Държавното горско стопанство в Гурково.

В гасенето се включиха над 110 души - пожарникари, горски работници, военнослужащи и доброволци. Участваха и два хеликоптера, както и тежка техника от мини "Марица изток". Те не допуснаха евакуация на хора от Димовци, макар че имаше готовност и за това. Падналият след две денонощия в района проливен дъжд също помогна за овладяване на стихията.