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Пиян скочи с пистолет срещу кола в село Преславен

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Пиян скочи с пистолет срещу кола в село Преславен. СНИМКА: Pixabay

Мъж на 54 години е насочил оръжие към кола в старозагорското село Преславен, съобщиха от ОДМВР. Сигнал за инцидента е получен около 22:00 часа в съботната вечер от 25-годишна жена. Тя обяснила, че в населеното място е изскочил мъж и насочил пистолет към предното стъкло на автомобила, в който са пътували още жена на 34 години и дете на 10 години.

На място незабавно е изпратен полицейски екип. Полицейските служители са установили мъжът на място. Той бил във видимо нетрезво състояние и предал доброволно въздушен пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пиян скочи с пистолет срещу кола в село Преславен. СНИМКА: Pixabay

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