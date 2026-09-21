Пиян скочи с пистолет срещу кола в село Преславен

Мъж на 54 години е насочил оръжие към кола в старозагорското село Преславен, съобщиха от ОДМВР. Сигнал за инцидента е получен около 22:00 часа в съботната вечер от 25-годишна жена. Тя обяснила, че в населеното място е изскочил мъж и насочил пистолет към предното стъкло на автомобила, в който са пътували още жена на 34 години и дете на 10 години.

На място незабавно е изпратен полицейски екип. Полицейските служители са установили мъжът на място. Той бил във видимо нетрезво състояние и предал доброволно въздушен пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство.