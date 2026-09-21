Кирил Вълчев сам се регистрира в ЦИК, изпревари Гюров и Кандев

Без Илияна Йотова се регистрира за изборите в ЦИК Кирил Вълчев. Причината е, че президентът Йотова пътува за Ню Йорк за 81-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Вчера се оказа, че двойките на Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев ще се регистрират в ЦИК по едно и също време - 11 часа днес. Явно за да избегне неловка ситуация, Кирил Вълчев пристигна малко преди това и мина преди Гюров и Кандев.

"Утре е денят на независимостта и искам да отправя едно послание към всички кандидати, записано в Манифеста на независимостта - българският народ и държавният му глава не може освен да имат еднакви мисли и едно желание. От какво ще се водим с г-жа Йотова? От още три неща в манифеста - българският народ е миролюбив, част от семейството на цивилизованите народи и копнее за културен и икономически напредък", каза пред медиите Вълчев след регистрацията. Заедно с него бяха лидерът на БСП Крум Зарков и проф. Христо Пимпирев - съпредседател на инициативния комитет.

Докато той говори пред репортерите мястото му вече беше заето от Гюров, Кандев и екипа им.

"Очакваме директна кампания, близка до българските граждани. Приоритетите ни са да осигурим силен глас, независим президент, на когото могат да разчитат. Българските граждани имат силата и гласа за променят развитието на страната", каза Гюров.

На влизане той се срещна с провокатор в подлеза, но не се стигна до инцидент. Кандев пък радушно се здрависа с полицаите пред входа на ЦИК.