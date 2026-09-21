19-годишен с ауди самокатастрофира в Пловдив, спътникът му пострада

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Блъснал се последователно в информационна табела на градския транспорт и два метални стълба от уличното осветление

Тежка катастрофа с материални щети поради несъобразена скорост е станала в Пловдив, съобщиха от МВР. 20-годишен младеж е пострадал.

След 2,30 часа патрул на сектор "Пътна полиция" бил насочен към сигнал за инцидент на кръстовище между бул. "Източен" и ул. "Славянска" в Пловдив. Проверката установила, че поради движение с несъобразена скорост лек автомобил "Ауди" излязъл вдясно извън пътното платно и се блъснал последователно в информационна табела на градския транспорт и два метални стълба от уличното осветление. Колата управлявал 19-годишен младеж, чиито проби за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Медицинска помощ е оказана на негов спътник, на 20 години, който впоследствие е освободен за домашно лечение.

По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".