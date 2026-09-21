Мъж нахлу в дома на бившата си и я ухапа по ръката в Стара Загора

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Скандал между бивши съжители в Стара Загора завърши с проява на домашно насилие, след като 36-годишен мъж нахлул в жилището на бившата си и я ухапал по ръката. За случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Стара Загора.

Сигналът за скандал в съседна кооперация е подаден на 19 септември в 12,20 ч. в Първо районно управление в града. Обадил се 52-годишен мъж, след което на адреса е изпратен полицейски екип.

На място униформените установили 30-годишна жена, която живеела в жилището. Тя разказала, че бившият й съжител – 36-годишен мъж, нахлул в дома й. Между двамата възникнал скандал, при който мъжът я ухапал по ръката.

По случая е образувано досъдебно производство за проява на домашно насилие.