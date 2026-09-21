Мъж нападна друг с пистолет и нож в Кресна и го заплаши с убийство

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С пистолет и нож мъж нападна друг в Кресна, нанесе му удари по главата и рамото, а след това го заплаши с убийство. Д.Т. вече е обвиняем за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди и за закана с убийство и е задържан под стража.

Случаят е от 14 септември. Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, се води досъдебно производство срещу Д.Т. от Кресна, съобщиха от следствието.

Според събраните до този момент данни обвиняемият нанесъл на Я.Й. удари с дръжката на пистолет в областта на главата и с нож в областта на рамото. Освен това размахвал нож и пистолет и отправил към пострадалия закана с убийство.

Нападението е оставило следи – Я.Й. е получил лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузни рани по скалпа и прободна рана в областта на лявото рамо.

Прокуратурата посочва, че деянието е извършено по хулигански подбуди. Д.Т. е привлечен като обвиняем за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК и по чл. 144, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК.

По искане на Районна прокуратура – Благоевград спрямо него е взета най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се извършват необходимите действия за изясняване на всички обстоятелства по случая.