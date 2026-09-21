Над 1,5 тона канабис ожънаха полицаите в Петричко

Над тон и половина канабисови растения са унищожени от криминалисти при РУ-Петрич, съобщиха от ОДМВР - Благоевград . Растенията, чийто брой е около 322, са открити на в края на миналата седмица. и били засадени в обезлесен участък в местността „Среден рид", землище на с. Баскалци, общ. Петрич. След направен полеви те са реагирали положително на канабис, а тяхното общо тегло е около 1610 килограма.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Това е поредната нива с канабис в района, която откриват полицаите, но трудно достигат до стопаните, които се грижат за насажденията.