Трима от София набиха 40-годишен в санданско село

Трима души, сред които и непълнолетен, са набили 40-годишен мъж в санданско село. Инцидентът е станал в неделя. В РУ-Сандански е получен сигнал от Филиала на Спешна помощ за постъпил мъж, който е пострадал с фрактура на ръката, рана в областта на главата и счупен пръст на ръката след нанесен му побой.

От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 40-годишен жител на с. Поленица, като около 23:00 часа на същата дата в с. Лозеница между него и трима негови познати от гр. София -двама мъже на 44 и 49 години и непълнолетен младеж е възникнал скандал и му е нанесен побой.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.