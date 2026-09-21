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Трима от София набиха 40-годишен в санданско село

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Трима души, сред които и непълнолетен, са набили 40-годишен мъж в санданско село. Инцидентът е станал в неделя. В РУ-Сандански е получен сигнал от Филиала на Спешна помощ за постъпил мъж, който е пострадал с фрактура на ръката, рана в областта на главата и счупен пръст на ръката след нанесен му побой.

От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 40-годишен жител на с. Поленица, като около 23:00 часа на същата дата в с. Лозеница между него и трима негови познати от гр. София -двама мъже на 44 и 49 години и непълнолетен младеж е възникнал скандал и му е нанесен побой.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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