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Убитият в кравеферма в Съединение умъртвен с десетки удари

Ваня Драганова

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Тошко Христосков поиска присъдата му от 15 г. затвор да бъде намалена. Снимка: Ваня Драганова

Краката му били буквално премазани, не зная защо му е спестена квалификацията "особена жестокост", каза прокурорът пред Апелативния съд в Пловдив

Убитият в кравеферма в Съединение Стойко Джуджев е понесъл десетки удари, само в главата - 10, а краката му са бил буквално размазани. Това заяви пред Апелативният съд в Пловдив прокурорът Димитър Махмудиев и добави, че не знае защо на подсъдимия Тошко Христосков е спестена правната квалификация "особена жестокост".

Христосков и Джуджев работели заедно в стопанството. На 1 април м. г. се запили и в един момент Христосков започнал да налага Джуджев с дървен сап. Оставил го да лежи в локва кръв и заспал. На сутринта се опитал да заличи следите с вар. Престъплението е извършено в изпитателния срок на друга негова присъда - условна, за кражба.

Христосков призна вината си за убийството пред Окръжния съд в Пловдив и получи присъда от 15 години затвор, ще трябва да плати и обезщетение от 80 000 евро на майката на убития. Обжалва пред апелативните магистрати с искане на бъде намалено и наказанието, и кръвнината. "Съжалявам, че стана така и го утрепах. Не исках да се стигне дотам, имам 4 деца", каза той пред съда.

Съставът ще се произнесе в законовия срок. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тошко Христосков поиска присъдата му от 15 г. затвор да бъде намалена.

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