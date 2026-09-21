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Спипаха водач на метамфетамин в Първомай, друг - да шофира с 2,5 промила алкохол в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Четирима водачи са били задържани при проведения пътен контрол от петък до неделя, съобщиха от МВР.

В първия час на днешния ден в Пето Районно бил отведен 21-годишен младеж, засечен в жк "Тракия" да управлява лек автомобил "Опел" с 2,5 промила алкохол в кръвта. През уикенда негов връстник и 43-годишен мъж пък попаднали в районното управление в Първомай. Първият бил хванат зад волана след употреба на метамфетамин, а вторият - на спиртни напитки близо 1,6 промила. Междувременно в квартал „Столипиново" полицаи от Шесто Районно заловили техен 29-годишен познайник, който шофирал под въздействие на комбинация от амфетамин, метамфетамин и канабис.

Срещу всички извършители се водят бързи производства.

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

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