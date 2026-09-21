Омбудсманът: Изрядните потребители не трябва да плащат необосновани сметки за вода

Изрядните потребители не трябва да плащат необосновано начислени задължения за вода. Това пише омбудсманът Велислава Делчева, която изпрати до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в Наредба №4 от 2004 г.

Повод за предложенията са нарастващият брой жалби до обществения защитник и установени системни проблеми при проверките, свързани с отчитането на водата, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВиК операторите, информираха от пресслужбата на омбудсмана.

„В тази връзка смятам, че е необходимо в Наредба №4 да бъдат предвидени ясни правила", посочва Делчева.

Сред предложенията й са да се гарантира достоверността на самоотчетите, да се актуализират данните за броя на обитателите, да се въведат ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от страна на ВиК операторите.

Особено остър според омбудсмана е проблемът с разпределението на водата за „общо потребление" в етажната собственост. В момента се допуска изрядни граждани да поемат разходи, породени от неизрядни потребители – например заради липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за броя на обитателите.

Затова Делчева настоява да бъде въведен „по-справедлив механизъм за разпределение, при който неизпълнението на нормативно установените задължения да не води до неблагоприятни финансови последици за изрядните потребители".

Сериозно внимание в становището е отделено и на водните режими. Омбудсманът посочва, че на практика има случаи, при които водоподаването се ограничава без издадена заповед и без гражданите да бъдат информирани за причините и графика.

Делчева препоръчва в наредбата да бъдат въведени критерии за „пресъхване", както и за „силно намаляване на дебит на водоизточник". Тя настоява и за задължение кметовете по места да издават заповед при въвеждане на воден режим.

В центъра на препоръките е и правото на хората на питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването. Според омбудсмана чл. 41, ал. 6 от Наредба №4 трябва да бъде прецизиран, като бъде предвидена и специална защита за уязвимите групи от населението.

Като конкретен пример Делчева посочва сигнал от село Рогачево, община Балчик. По данни на жалбоподатели, представени пред омбудсмана, там е имало системна липса на вода за повече от 20 дни през август 2026 г. В същото време общината е заявила, че не разполага с водоноска за доставяне на питейна вода.

Общественият защитник настоява и за по-добра защита на потребителите при спорове относно точността на водомерите. Според нея в Наредба №4 трябва да бъде записано задължение ВиК операторите да съхраняват за определен срок демонтираните от тях водомери.

Делчева обръща внимание и на дистанционното отчитане. По думите й хората плащат два пъти за една и съща услуга. Затова тя настоява предаването на данните от дистанционните отчети между топлинните счетоводители и ВиК операторите да бъде безплатно за гражданите.

В края на становището омбудсманът определя като „особено съществен нормативен пропуск" липсата на ясен механизъм за контрол и за реализиране на административнонаказателна отговорност при нарушения на Наредба №4.

„Предвид изложеното, считам, че са налице достатъчно основания Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за изменение и допълнение на Наредба №4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите на ВиК системи", заключава Велислава Делчева.