3-годишно дете се заигра със запалка и подпали къща в Ореховица

Две деца са пострадали при пожар в къща в плевенското село Ореховица, съобщиха от полицията. Огънят е избухнал на 18 септември, след като 3-годишно дете, оставено без надзор, се е заиграло със запалка и е подпалило перде на прозорец.

Пожарът е потушен, но е унищожена покривната конструкция на къщата с площ около 70 кв. м. Нанесени са и значителни материални щети по цялата сграда.

При извеждането на децата от горящата къща и спасяването на имущество 28-годишен мъж се е самонаранил. Той е получил порезни рани по ръцете и е настанен за лечение в клиника в Плевен, без опасност за живота.

Петмесечно момиченце, което е било в къщата, е транспортирано в Спешния медицински център, след като е вдишало дим и токсични пари. Бебето е настанено за наблюдение в детско отделение, също без опасност за живота.

По случая се води разследване.