Заловиха дрогиран шофьор с канабис, карал нерегистрирана кола

Заловиха дрогиран шофьор с канабис, който карал нерегистрирана кола. Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 21-годишен мъж от с. Първомай.

Около 22:20 часа в събота на ул. „Св. св. Кирил и Методий" в гр. Петрич, управляваният от него лек автомобил „Мерцедес" е спрян за проверка, при което е установено, че същият не е регистриран по надлежния ред. На водача е направена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат, а у него е открита около 1,48 грама марихуана.

Уведомена е компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.