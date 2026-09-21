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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23598168 www.24chasa.bg

Пиян мотоциклетист без книжка се вряза в камион в Берковица, задържаха го

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

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Водач на мотоциклет е задържан в Районно управление - Берковица, след като предизвикал катастрофа с товарен автомобил

Мотоциклетист без книжка и с 1,51 промила алкохол предизвика катастрофа с товарен автомобил в Берковица. 27-годишният мъж от София е загубил контрол над кросов мотор „Ямаха", паднал е на пътя и се е врязал в предната част на насрещно движещия се камион.

Инцидентът е станал на 20 септември около 16,55 ч. на улица „Котеновско шосе" в Берковица. Мъжът се е движел от язовир „Мишковец" към улица „Берковска река", когато заради несъобразена скорост изгубил контрол над мотоциклета.

При сблъсъка са нанесени материални щети по двете превозни средства, а мотоциклетистът е получил наранявания. Пристигналите на място полицаи го тествали с дрегер, който отчел 1,51 промила алкохол. Заради нараняванията в областта на устата не било възможно да му бъде направен тест за наркотици на място, затова в болница му е взета кръвна проба.

Проверката установила и че 27-годишният няма шофьорска книжка. Мотоциклетът пък бил без регистрационен номер, без задължителна застраховка и без технически преглед. Превозното средство е регистрирано на собственик от Плевен, а задържаният обяснил, че го е закупил наскоро.

Мотоциклетът е иззет от органите на МВР, а на мястото на катастрофата е извършен оглед. На виновния водач са съставени шест акта за пътни нарушения.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Берковица. По случая е образувано бързо производство.

Водач на мотоциклет е задържан в Районно управление - Берковица, след като предизвикал катастрофа с товарен автомобил

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