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Арестуваха мъж, пребил жена си в Разлог

Тони Маскръчка

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Арестуваха мъж, пребил жена си в Разлог. СНИМКА: PIXABAY

Арестуваха мъж, пребил жена си в Разлог. В обедните часове в събота на тел. 112 е получено съобщение, че 31-годишна жена от гр. Разлог е пострадала с хематом на едното око, след като в условията на домашно насилие й е нанесен побой от 38-годишния й съпруг. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 22:10 часа в неделя пък в Първо РУ-Благоевград, 70-годишна жена от града е съобщила, че в жилището й са й отправяни вербални заплахи за живота и здравето от неин 51-годишен родственик. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Арестуваха мъж, пребил жена си в Разлог. СНИМКА: PIXABAY

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