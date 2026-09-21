Арестуваха мъж, пребил жена си в Разлог. В обедните часове в събота на тел. 112 е получено съобщение, че 31-годишна жена от гр. Разлог е пострадала с хематом на едното око, след като в условията на домашно насилие й е нанесен побой от 38-годишния й съпруг. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 22:10 часа в неделя пък в Първо РУ-Благоевград, 70-годишна жена от града е съобщила, че в жилището й са й отправяни вербални заплахи за живота и здравето от неин 51-годишен родственик. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.