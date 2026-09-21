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Арестуваха двама мъже при сделка с незаконни цигари, иззеха над 35 хил. къса

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Иззетите цигари. СНИМКА: ОДМВР - Перник

При акция в Перник и София са иззети над 35 хиляди контрабандни цигари и 60 литра алкохол без бандерол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 18 септември са задържани двама мъже по време на специализирана полицейска операция срещу незаконната търговия с акцизни стоки в двата града. В действията са участвали служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОД на МВР – Перник.

Униформените са задържали в землището на село Големо Бучино 59-годишен столичанин и 51-годишен жител на пернишкото село Дивотино. Двамата са били установени в момент на сделка с цигари.

Бил е претърсен лек автомобил, а впоследствие – и адреси в Перник и София, обитавани от мъжете. Оттам са иззети акцизни стоки без бандерол – над 35 хиляди къса цигари и 60 литра алкохол, както и 350 грама нарязан тютюн.

Задържаните са познати на полицията, като единият е бил осъждан. Те са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Иззетите цигари. СНИМКА: ОДМВР - Перник

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