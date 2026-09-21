До края на деня решават за частично бедствено положение заради свлачището в Аспарухово

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До края на деня ще бъде взето решение дали да бъде обявено частично бедствено положение за ограничена територия в кв. „Аспарухово" заради активиралото се свлачище. Това стана ясно след спешна среща в Община Варна, свикана от заместник-кмета с ресор строителство и инженерна инфраструктура Владимир Димитров.

На срещата са присъствали заместник-областният управител Иван Христов, управителят на държавното дружество „Геозащита" ЕООД – Варна инж. Красимир Николов, представители на фирмата инвеститор, конструкторът и проектантът на строителния обект, представители на ВиК – Варна, районната администрация, общинската дирекция УСКОР и РДПБЗН – Варна.

Основната задача е да бъдат ограничени свлачищните процеси и да се гарантира безопасността на хората и сградите в района.

Сред набелязаните мерки е премахване на част от компрометираната настилка на пропадналата улица до строителния обект. Целта е да бъде осигурен достъп на техника и възможност за извършване на сондаж.

Предвижда се да бъде взета и т.нар. „ядка" – проба от земните пластове, която трябва да даде по-ясна информация за причините, довели до активирането на свлачището.

Ще бъдат изградени и кладенци пред шпунтовата стена, която укрепва изкопа и осигурява водоплътност на съоръжението. Чрез тях трябва да се подобри отводняването на терена и да се намали водният натиск на подпочвените води върху стената.

Предвижда се и изграждането на барбакани – отвори с диаметър около 10 сантиметра за вертикално отвеждане на подпочвените води, на няколко места в здравата част на шпунтовата стена.

Това е разпоредил заместник-кметът Владимир Димитров на конструктора на строителния обект, като е подчертал, че всички дейности трябва да се извършват при максимални мерки за безопасност за работещите на терен.

Проектантите ще определят какъв тип и колко техника е необходима за подобряване на отводняването.

Ще бъдат предприети и действия за пилотно укрепване на пътя.

Всички дейности ще бъдат извършвани от фирмата изпълнител на строителния обект, а Община Варна ще оказва съдействие и ще упражнява контрол, обясни Димитров.

По време на срещата е станало ясно, че процесът на свличане на улицата е започнал в петък вечерта. Причините за него все още предстои да бъдат установени.

Проверяват и за течове над строежа

До момента ВиК – Варна е подменило около 100 метра етернитов водопровод, за да бъде изключена възможността течове от него да са причина за свличането.

Предстои да бъде обследван и теренът над строителния обект. Ще се проверява дали има изтичане на отпадъчни води от двете многоетажни сгради, разположени над него.

По време на срещата е било посочено, че на този етап се предполага, че сградите не са присъединени към водопроводната мрежа и използват съоръжения от типа на септични ями.

Една от разглежданите хипотези е евентуални течове от тези съоръжения да са допринесли за насищане на земната маса с вода. Това би могло да е довело до допълнителен натиск и натоварване върху шпунтовата стена и впоследствие до разкъсване на етернитовата тръба.

Това обаче са предположения, а конкретните причини за свлачището предстои да бъдат установени чрез обследването на терена.

Възможна е евакуация при необходимост

До края на работния ден се очаква да бъде взето решение дали да бъде обявено частично бедствено положение за ограничена територия.

Мярката се обсъжда с оглед безопасността на живеещите в сградите, разположени над компрометирания участък.

Междувременно строителните дейности в района са спрени, пътят е затворен, а мястото се охранява от служители на „Общинска полиция".

Ще бъдат предприети и действия за пилотно укрепване на пътя.

Всички дейности ще бъдат извършвани от фирмата изпълнител на строителния обект, а Община Варна ще оказва съдействие и ще упражнява контрол, обясни Димитров.

По време на срещата е станало ясно, че процесът на свличане на улицата е започнал в петък вечерта. Причините за него все още предстои да бъдат установени.

Проверяват и за течове над строежа

До момента ВиК – Варна е подменило около 100 метра етернитов водопровод, за да бъде изключена възможността течове от него да са причина за свличането.

Предстои да бъде обследван и теренът над строителния обект. Ще се проверява дали има изтичане на отпадъчни води от двете многоетажни сгради, разположени над него.

По време на срещата е било посочено, че на този етап се предполага, че сградите не са присъединени към водопроводната мрежа и използват съоръжения от типа на септични ями.

Една от разглежданите хипотези е евентуални течове от тези съоръжения да са допринесли за насищане на земната маса с вода. Това би могло да е довело до допълнителен натиск и натоварване върху шпунтовата стена и впоследствие до разкъсване на етернитовата тръба.

Това обаче са предположения, а конкретните причини за свлачището предстои да бъдат установени чрез обследването на терена.

Възможна е евакуация при необходимост

До края на работния ден се очаква да бъде взето решение дали да бъде обявено частично бедствено положение за ограничена територия.

Мярката се обсъжда с оглед безопасността на живеещите в сградите, разположени над компрометирания участък.

Междувременно строителните дейности в района са спрени, пътят е затворен, а мястото се охранява от служители на „Общинска полиция".