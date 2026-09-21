Продължава гасенето на пожара край Берковица, около 40 пожарникари са на място

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Продължава гасенето на пожара, възникнал на 19 септември около 14 ч. в района на Берковица. На място в момента работят около 40 пожарникари от РДПБЗН-Монтана с 10 противопожарни автомобила.

В гасенето участват още противопожарни автомобили от Враца и Видин. От София е изпратена и тежка верижна техника, която се използва за правене на просеки.

В потушаването на огъня са включени и екипи на Държавните горски стопанства. От ДГС Берковица участват 3 автомобила и 9 служители, както и служители от ДГС Говежда.

Помощ оказва и доброволното формирование от Берковица с шестима души и една водоноска.