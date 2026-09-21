ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Нов етап в стратегическото партньорство между...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23598270 www.24chasa.bg

Продължава гасенето на пожара край Берковица, около 40 пожарникари са на място

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

2448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
- Продължава гасенето на пожар в сухи треви и ниска горска растителност в района на село Лесковец, община Берковица

Продължава гасенето на пожара, възникнал на 19 септември около 14 ч. в района на Берковица. На място в момента работят около 40 пожарникари от РДПБЗН-Монтана с 10 противопожарни автомобила.

В гасенето участват още противопожарни автомобили от Враца и Видин. От София е изпратена и тежка верижна техника, която се използва за правене на просеки.

В потушаването на огъня са включени и екипи на Държавните горски стопанства. От ДГС Берковица участват 3 автомобила и 9 служители, както и служители от ДГС Говежда.

Помощ оказва и доброволното формирование от Берковица с шестима души и една водоноска.

- Продължава гасенето на пожар в сухи треви и ниска горска растителност в района на село Лесковец, община Берковица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция