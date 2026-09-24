Близо половината от клиентите на строително-инвестиционната компания идват след препоръка. Новата програма на BLD превръща това доверие в конкретен жест към хората, които го споделят.

В бизнеса репутацията може да бъде измервана чрез разпознаваемост, пазарен дял или стойност на портфолиото. В жилищното строителство обаче съществува още един, далеч по-личен показател: готовността на клиента да препоръча компанията на човек, който е важен за него. Покупката на дом е решение с дългосрочни финансови и емоционални последици. Затова препоръката в този сектор има различна тежест. Тя не е просто положителен отзив, а прехвърляне на лично доверие. По вътрешни данни на BLD 49% от клиентите на компанията са достигнали до нея след препоръка. Почти всеки втори избор е започнал с личен разказ за вече придобит дом, спазен ангажимент или добро преживяване с екипа. Именно върху този капитал на доверие BLD създава своята Програма „Препоръка“. Всеки пълнолетен участник, който препоръча близък, приятел или колега и препоръката доведе до успешна покупка на имот, получава 2000 евро.

Препоръката като най-висока форма на оценка

При продуктите от висок клас изборът рядко се основава единствено на цената. Купувачът търси сигурност, последователно качество и увереност, че обещаното ще бъде изпълнено. Това важи за премиум автомобилите, високия клас хотели и още повече за недвижимите имоти. В тези категории личният опит често има по-голяма тежест от всяка реклама.

Международни компании отдавна развиват модели, които възнаграждават доверието на съществуващите клиенти. Tesla например поддържа програма „Refer and Earn“, която предлага отделни ползи за препоръка и лоялност. Подобни програми съществуват и в международния имотен сектор, където личната препоръка се разглежда като част от дългосрочната връзка с клиента. Логиката е ясна: човек препоръчва само онова, зад което е готов да застане със собственото си име. При покупката на жилище този жест има още по-висока стойност, защото засяга не просто продукт, а бъдещия дом и финансовата сигурност на друг човек.

Доверието не започва с програмата

Програмата на BLD не създава препоръките. Тя признава тяхното значение. Вече 20 години компанията развива жилищни проекти с фокус върху архитектурата, функционалността и цялостната среда за живот. Днес портфолиото на BLD включва 16 завършени проекта и 1800 реализирани жилища, както и четири проекта в процес на изграждане. През 2023 г. BLD поставя началото на своята международна експанзия с откриването на офис във Варшава, Полша. Днес компанията има вече два проекта в строеж на полския пазар и още няколко в процес на планиране. Тази стъпка поставя компанията в нов контекст – като български жилищен инвеститор, който пренася натрупания опит на един от най-конкурентните пазари в Централна и Източна Европа. Международното присъствие обаче не променя най-важния принцип на бизнеса: устойчивият растеж започва от доверието на хората, които вече познават компанията.

2000 евро като конкретен жест

Възнаграждението по програмата е 2000 евро нето за валидна препоръка, довела до успешна сделка. То не е отстъпка от стойността на имота и не е посредническа комисиона. Това е директен жест към човека, който е свързал BLD с нов клиент.

Процесът е структуриран в няколко ясни стъпки:

Препоръчващият попълва кратката онлайн форма на сайта на BLD, преди препоръчаният човек да е заявил интерес към компанията. Препоръчаният клиент лично потвърждава от кого е получил препоръката. При подписан предварителен договор и извършено първо плащане BLD изплаща възнаграждението съгласно правилата на програмата.

Не е необходимо препоръчващият да бъде настоящ клиент на компанията. В програмата може да участва всеки пълнолетен човек, който познава някого, търсещ нов дом или имот с инвестиционна стойност.

От сделка към дългосрочна връзка

Големият тест за една строително-инвестиционна компания не е само дали ще продаде даден проект. По-важният въпрос е дали след приключването на сделката клиентът би се върнал отново и би препоръчал същата компания на своите близки. Делът от 49% клиенти, дошли чрез препоръка, показва, че за BLD връзката не приключва с подписването на договор. Тя продължава чрез качеството на реализацията, комуникацията, управлението на средата и увереността, че зад проекта стои компания с дългосрочно присъствие. Това е и по-зрял модел за развитие на жилищния пазар. Вместо отношенията да се свеждат до единична сделка, клиентът остава част от общност, а неговото мнение има реална стойност за бизнеса.

Добрата дума има значение

Най-силните международни брандове не разчитат единствено на видимост. Те изграждат кръг от хора, които се идентифицират с качеството и ценностите им и са готови да ги препоръчат. Със своята Програма „Препоръка“ BLD прилага същата философия в жилищното строителство: доверието не се приема за даденост, а се признава и възнаграждава. Защото зад всяка препоръка стои не просто потенциална сделка. Стои личен избор, репутация и отговорност към човек, който търси своето следващо място за живот. А когато почти половината клиенти идват по този път, препоръката вече не е просто маркетингов канал. Тя е един от най-ясните показатели за стойността на изграденото доверие.

Повече информация, формата за участие и пълните условия на програмата са публикувани на bld.bg.