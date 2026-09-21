Задържаха над 2 тона кисело мляко от Северна Македония на ГКПП "Гюешево"

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Инспектори от дирекция „Граничен контрол" към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево", извършена по официален контрол, съобщиха от Агенцията.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата и маркировката върху опаковката на продукта.

Стоките са върнати на страната – изпращач още същия ден.

От БАБХ посочват, че контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Преди дни Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от достъп до пазара на Европейския съюз две пратки пресни зеленчуци и плодове заради установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Несъответствията са открити при лабораторни изследвания в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар.

Едната пратка бе с 19 200 кг десертно грозде от Турция. Тя ще бъде върната обратно в страната на произход.

Другата пратка съдържа 9502 кг чушки от Република Северна Македония. Те няма да бъдат допуснати до пазара и ще бъдат унищожени.

От началото на засиления контрол инспекторите на БАБХ са спрели общо пет пратки десертно грозде от Турция с общо тегло над 53 тона. При проверките са установени и две пратки чушки от Република Северна Македония, чието общо количество надхвърля 21 тона.