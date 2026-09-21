6656 заявления за помощи за отопление са подадени в Добрич

6656 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подадени за отоплителния сезон 2026/2027 г. в област Добрич, съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане". От тях вече са издадени 5175 заповеди за отпускане на помощта, 506 са отказите, едно заявление не е допуснато до разглеждане, а други 973 заявления-декларации все още се обработват.

Документите се разглеждат до 20 дни след подаването им, а в 7-дневен срок след това директорът на дирекцията издава заповед за отпускане или отказ на помощта.

Най-много заявления са приети в община град Добрич – 2029. Следват община Тервел с 1417, община Добричка с 940, община Генерал Тошево с 867, Балчик с 528, Каварна с 380, Крушари с 353 и Шабла със 143 заявления.

Най-честите причини за отказ са липса на регистрация в дирекция „Бюро по труда" или доходи, които надхвърлят диференцирания доход за отопление. Този доход е различен за отделните категории лица, уточняват от Регионалната дирекция „Социално подпомагане".

При отопление с топлоенергия, електроенергия или природен газ помощта се изплаща в пари на правоимащото лице или семейство според заявения начин на изплащане. При отопление с твърдо гориво тя може да бъде изплатена в пари или по желание на лицето да бъде преведена на търговец.

Помощта се изплаща на два транша. За месеците ноември и декември тя се изплаща не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането й. За месеците януари, февруари и март средствата се изплащат до 31 януари на следващата година.

Месечният размер на помощта, определен със заповед на министъра на труда и социалната политика, е общо 321,95 евро за целия период на подпомагане – от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г. Заявления за отпускане на целева помощ за отопление могат да се подават до 31 октомври.

Право на помощ имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларация, е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда" най-малко три месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация. Те не трябва да са отказвали предложена работа или включване в обучение.

За отпускането на помощта има и допълнителни условия. Собственото жилище, което лицето или семейството обитава, трябва да е единствено. Кандидатите не трябва да осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество.

Те не трябва да имат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки член на семейството надхвърля линията на бедност за 2026 г. – 390,63 евро. Изключение са боновете или акциите от масовата приватизация.

Кандидатите не трябва да имат и сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка или гледане. Изключение се допуска, когато поелите тези задължения са учащи се, безработни, лица в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания.

Условието не се изпълнява и ако през последните две години лицата са прехвърляли чрез продажба или дарение жилищен, вилен, селскостопански или горски имот или идеални части от тях. Разпоредбата не се прилага, когато общата стойност на сделките не надвишава 2812,56 евро или когато в семейството има лице с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището за осигуряване на достъпна жилищна среда.

Право на целева помощ за отопление нямат и лицата, настанени в студентски общежития.