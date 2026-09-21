Посредник на телефонна измама измъкна 3500 евро от възрастна жена,задържан е

Посредник при извършването на телефонна измама е установен и задържан от служители на РУ-Панагюрище. В петък в полицейското управление в средногорския град е получен сигнал от 75-годишна жителка на панагюрското село Баня.

Тя обяснила на органите на реда, че ден по-рано на домашния и телефон се обадил непознат мъж. Той я информирал, че нейната дъщеря се нуждае от скъпа операция, за която не необходима немалка сума пари.

След минута телефонът отново позвънил, като този път друг непознат се представил за полицай. Той съобщил на бъдещата си жертва, че е станала обект на телефонна измама, но успял да я убеди, че полицията е по следите на извършителите.

В слушалката жената дори чула звуци от полицейски сирени, които извършителите използвали за по-голяма убедителност. За да бъдат заловени измамниците обаче тя трябвало да предостави наличните си пари, които да бъдат използвани като примамка.

Пенсионерката предала на непознат за нея мъж сумата от 3500 евро. На следващия ден обаче разбрала, че е станала жертва на класическа телефонна измама.

За работа по случая незабавно бил сформиран екип от служители на полицейското управление в Панагюрище. Не след дълго органите на реда установили, че посредникът при извършването на престъплението е всъщност 52-годишен жител на гр. Панагюрище.

„Мулето" е задържано за срок от 24 часа, а работата по случая продължава. Води се досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Пазарджик