Спипаха баща и син с плантация от канабис край Пазарджик

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Баща и син, отглеждали канабис, са задържани от служители на сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик. Акцията е проведена в землището на пазарджишкото село Мало Конаре.Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В местността „Салкъмите" органите на реда открили засадени общо 26 растения от рода на конопа. Насажденията били с височина между 190 и 280 см.

Иззети са над 71 килограма зелена листна маса. На мястото са открити още поливна помпа, пръскачка, соларен панел и камера-тип "фотокапан" за контрол на периметъра.

Криминалистите установили, че растенията са засадени и отглеждани от 59-годишен мъж и неговия 25-годишен син, и двамата от пловдивското село Цалапица.

Те са задържани в ареста на РУ-Пазарджик са срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в областния град.