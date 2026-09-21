Илхан Кючюк: Европейските институции трябва да превръщат гражданските идеи в реални политики

„Европейските институции трябва да намерят по-добър начин да превръщат гражданската енергия в реални политики.“ Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк по време на лекцията си в Училище по политика „Димитър Паница“.

По думите му ЕС се намира между два модела - по-тясна федерация и съюз на национални държави, което го прави по-уязвим в условията на множество кризи.

„В един нормален свят да стоиш между двата стола беше възможно, но днес ЕС губи и от двете места. Политиката трябва да дава хоризонт - да знаем накъде сме тръгнали и къде ще бъдем след 15 години“, посочи евродепутатът.

Той постави акцент и върху връзката между европейските институции и гражданите. „Имаме стотици граждански инициативи и идеи, но зад тях стоят време и ресурс. Ако няма ясен път от гражданското участие до реалните решения, губим енергията на европейското гражданско общество“, каза Илхан Кючюк.

Сред основните теми беше и бъдещето на европейския бюджет. Според евродепутата при нарастващи приоритети и непредвидими кризи ЕС се нуждае от повече гъвкавост и буфери, както и от открит разговор за бъдещото финансиране на общите политики.

„Трябва да намерим пътя напред. България има интерес да бъде в центъра на политиката по разширяване, но въпросът е дали този ЕС е способен едновременно да бъде ефективен и да се разширява“, заяви той.