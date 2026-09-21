Военни ще участват в честванията за Деня на независимостта из цялата страна

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Представителни формирования от Въоръжените сили ще участват в тържествените церемонии в цялата страна по повод 118-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България на 22 септември, съобщиха от военното ни министерство.

Център на националните чествания по традиция ще бъде Велико Търново. Там представителни части от Националния военен университет „Васил Левски" ще се включат в официалните прояви.

В 9.00 часа в двора на църквата „Св. 40 мъченици" ще бъде отслужен водосвет и ще бъде извършено поръсване на бойното знаме на НВУ, както и на знамената на държавни и общински институции.

От 10.30 часа в архитектурно-музейния резерват „Царевец" ще се състои военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България. След него ще бъдат положени венци и цветя пред Пирамидата на Независимостта.

Празничният концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили ще започне в 13.30 часа пред сградата на Община Велико Търново.

Кулминацията на честванията в старата столица ще бъде тържествената проверка в чест на Независимостта, която започва в 19.30 часа на площад „Цар Асен I". Малко преди началото й присъстващите ще могат да наблюдават изпълнение на строеви хватки с оръжие от представителна част на НВУ.

В София официалната церемония ще започне в 11.00 часа пред Паметника на Независимостта на площад „Александър I" с участието на Националната гвардейска част. В 12.00 часа пред сградата на Администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Във Варна Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия са съорганизатори на тържественото честване. То ще започне в 10.00 часа на площад „Независимост".

В Бургас военнослужещи от Военноморските сили, Военновъздушните сили и Командването за логистична поддръжка ще участват в проявите, които започват в 10.30 часа на площад „Атанас Сиреков". В 11.00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

Военнослужещи от Сухопътните войски ще участват на 22 септември в тържествените ритуали във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Горна Оряховица и Елин Пелин.

Военнослужещи от Военновъздушните сили ще участват и в празничния ритуал в Ямбол.