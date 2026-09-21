Спряха от продажба 51 хил. стоки без български етикет в Кюстендил

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Множество нарушения, сред които 51 хил. продукта без етикет на български език, разкриха инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) и служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при проверка в склад за търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки и пакетирани храни в Кюстендил, съобщиха от НАП.

В края на миналата седмица екипи на НАП са извършили проверка с инвентаризация на търговския обект. При нея са установени неиздаване на касова бележка, разлика между касовата наличност и маркираната стойност на фискалното устройство, както и липса на реквизити във фискалния бон, които да позволяват да се определи видът, количеството и единичната цена на продадените стоки.

При инвентаризацията данъчните инспектори са открили 118 кг сладки изделия, 32 кг кафе, 6400 литра безалкохолни напитки, 2200 литра енергийни напитки и 3400 литра бира без етикет на български език. За установените нарушения НАП е информирала БАБХ.

Според нормативните изисквания хранителните стоки и напитките, които се продават в България, трябва да съдържат информация на български език. С разпореждане на БАБХ откритите продукти са спрени от реализация.

На търговеца ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. От БАБХ ще извършат необходимите проверки и ще предприемат последващи мерки.

Заради неиздаването на фискален бон НАП е поставила на входа на търговския обект съобщение за нарушението по Закона за данък върху добавената стойност. За него на търговеца може да бъде наложена административната мярка „запечатване на обект" за определен срок.

Действията на приходната агенция и БАБХ по случая продължават.