Над 400 атлети от 12 държави застават на старта на „Пробег на свободния дух"

Деветото издание на Международния шосеен „Пробег на свободния дух Русе – Гюргево" (Free Spirit Run Giurgiu – Ruse ) ще се проведе на 27 септември. Състезанието започва в 11 часа от централния площад на Гюргево, преминава през Дунав мост и завършва в центъра на Русе. Поради тази причина в продължение на един час – от 12 до 13 часа, ще бъде спряно движението по Дунав мост, съобщиха от община Русе.

Това стана ясно днес на пресконференция в Кръгла зала на Община Русе. В срещата с медиите участваха заместник-кметовете на Русе Златомира Стефанова и Борислав Рачев, заместник-кметът на Гюргево Мариан Дамян, съветникът по въпросите на сътрудничеството в община Гюргево Ана-Мария Мързак, председателят на СЛАК „Дунав" Евгени Игнатов, председателят на организационния комитет на състезанието и почетен гражданин на Русе Анелия Нунева и Областният координатор на Министерството на младежта и спорта в Русе Елеонора Гурбанова.

По 15-километровото трасе ще преминат над 400 участници от над 12 държави. Сред бегачите преобладават румънци и българи, ще се включат и атлети от Кения, които вече са били сред победителите. България ще бъде представена от най-добрите си състезатели като Милица Мирчева, Милка Михайлова, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Иван Андреев и Исмаил Сенанджи, както и от ветерана на пробега, роденият през 1947 г., Михаил Терзиев.

Очаква се първите бегачи да пристигнат на площад „Свобода" около 12 ч. Специален поздрав към финалистите ще поднесат в 12.30 ч. на площада пред Съдебната палата танцьорите от мажоретния състав „Екстрийм" и студио „Импулс" към Младежкия международен център. Официалната церемония по награждаването ще започне в 13 часа.

Борислав Рачев благодари на организатори, партньори и доброволци, които превърнаха пробега в устойчиво събитие, което обединява и остава в календара на двата града за поколения напред. Мариян Дамян каза, че със своя трансграничен характер това е уникална за Източна Европа проява. Той цитира румънската поговорка, че дървото се познава по плода и припомни, че още първото издание на пробега е било много успешно.

Игнатов заяви, че в пробега се включва цветът на българската атлетика за средно и дълго бягане и че това събитие става възможно с много любов към леката атлетика и с много приятели на спорта. Златомира Стефанова обяви, че румънска фирма е предложила да предостави на финиширалите атлети екип от специалисти, които ще помогнат на бегачите да се възстановят след състезанието. Стефанова подчерта положителното икономическо отражение на международния пробег върху икономиката и на двата града.

Всички участници ще получат медал и тениска, а наградният фонд от 5700 евро ще бъде разпределен между най-бързите атлети, класирали се в топ 8 при мъже и жени. Специални награди ще има и за възрастовата група за над 40-годишни спортисти.

Събитието е организирано от Община Русе, Община Гюргево, Спортен лекоатлетически клуб „Дунав" и спортен клуб „Дунарея" от Гюргево.