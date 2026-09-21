Вълчев към студентите на ЛТУ: В ръцете ви е едно от най-големите богатства на България – гората

Лесотехническият университет може да се превърне в лидер в професионалните направления, в които е силен, ако продължи да надгражда постигнатото през годините. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на новата академична година в Лесотехническия университет.

Той призова студентите да се радват на младостта си, да се веселят и да работят, но да не превръщат работата в основно занимание по време на следването, а да отделят достатъчно време за учене, съобщиха от образователното министерство.

„В тези години полагайте основно труд в аудиториите, в залите, в лабораториите, в практиките, които ще водите. Надявам се в следващите години да усетите магията на академизма, да усетите как неусетно ще израснете като хора, като характери, като пълноценни граждани на това общество. Защото във вашите ръце ще се намира едно от най-големите национални богатства на България – гората", обърна се министър Вълчев към студентите.

По време на тържеството ректорът на Лесотехническия университет доц. Христо Михайлов връчи студентските книжки на първокурсниците, приети с най-висок бал.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави студентите и преподавателите за началото на учебната година. Тя изтъкна, че икономиката все повече ще има нужда от кадри, които знаят как се управляват природните ресурси.

Поздравителен адрес от името на президента Илияна Йотова прочете секретарят й по култура, образование и връзки с българите зад граница Милена Димитрова.

На тържеството присъстваха още председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България Ангел Стойков, ректори на висши училища, представители на бизнеса, браншови организации и други гости.